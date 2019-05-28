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مكتبه ينفي اي تصريح للخنجر بشأن تشكيل مجاميع مسلحة شعبية

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وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ننفي أي تصريح لخميس الخنجر حول تشكيل مجاميع مسلحة شعبية او غيرها".

واضاف ان "هكذا اشاعات رخيصة مدفوعة الثمن تطلقها بعض مافيات الفساد المعروفة".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نقلت خبرا نسبته لخميس الخنجر وجاء فيه ان الاخير دعا الى تشكيل مجاميع مسلحة شعبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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