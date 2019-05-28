المطلك: اتمنى تغيير نظام ولاية الفقيه في ايران

وقال المطلك في حديث لبرنامج حق الرد الذي تبثه قناة السومرية، "انا ليس مع فرض عقوبات على الشعوب، حيث عانينا في العراق من هذا الموضوع كثيرا وكان ضرر العقوبات على الشعب وليس على النظام".

وأضاف "لا نتمنى لأي شعب ان يحاصر ولكن نتمنى ان يحصل تغيير في نظام ايران"، متمنيا ان "يتغير من نظام ولاية فقيه وتصدير ثورة الى نظام دولة قوية تخدم شعبها ولاتتدخل في شؤون جيرانها".



واوضح المطلك "انني اتمنى تغيير النظام ولكن لا اذهب هناك واتدخل، ومن حق الايراني والامريكي ان يتمنى تغيير النظام ولكن ليس من حقه ان يتدخل"، معتبرا أن "نظام الحكم في ايران ليس في صالح الايرانيين ولا المنطقة".

وتابع قائلا "اتمنى ان تكون ايران دولة جارة صديقة تتعامل بطريقة الدولة وليس تصدير الثورة والتدخل على حساب بلدنا".

وعن مساعدة الحكومة الايرانية للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، اعتبر المطلك أن "ايران كانت الاسرع في مساندة العراق بحربه ضد داعش، لكن ذلك لايعني انها كانت الاكفأ"، مشددا "لولا العراقيين لسقطت بغداد وليس كما يشاع لو ايران".



وتابع أن "الايرانيين تدخلوا عندما شعروا ان الخطر بدأ يصل الى نظام الحكم في العراق، وكذلك عندما وصل داعش الى ابواب اربيل"، مشيرا الى أن "الايرانيين ارادوا ان يوقفوا الموضوع قبل وصول التنظيم الى المناطق الجبلية".

ولفت الى أن "امريكا تدخلت بقوة ايضا عندما اصبح داعش خطر عليهم في بلدانهم، وليس حبا في العراق"، مؤكدا أن "النتيجة لا ايران ولا امريكا تدخلوا حبا بالعراق بل لمصالحهم".