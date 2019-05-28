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اب يعنف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية في كربلاء

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رجلا قام بتعنيف ابنه بالاشتراك مع زوجته الثانية حتى الموت في احد الاحياء بمحافظة كربلاء".

واضاف المصدر ان "قوة امنية اعتقلت الرجل وزوجته على الفور"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق معهما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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