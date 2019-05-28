اب يعنف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رجلا قام بتعنيف ابنه بالاشتراك مع زوجته الثانية حتى الموت في احد الاحياء بمحافظة كربلاء".

واضاف المصدر ان "قوة امنية اعتقلت الرجل وزوجته على الفور"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق معهما".

