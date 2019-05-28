المطلك: لاتوجد ديمقراطية في العراق وتوقعت عدم فوز سليم الجبوري

وقال المطلك في حديث لبرنامج حق الرد الذي تبثه قناة السومرية، إن "الناس لاتثق بالانتخابات، واي شخص يقول ان هناك عملية ديمقراطية في العراق فهو واهم".

وأضاف "لاتوجد ديمقراطية حقيقية في العراق، واتحدث عن قناعاتي"، مبينا أن "العملية الديمقراطية ليست فقط انتخابات بل تعني بناء مؤسسات دولة وحقوق انسان وتحقيق العدل والقضاء المستقل والفصل بين السلطات".



واعتبر المطلك ان "العملية اصبحت اليومعبارة عن تزوير انتخابات وتقاسم بين الاشخاص مقدما، ولذلك هناك عزوف من الناس في المشاركة بالانتخابات"، متوقعا "مشاركة 10% من العراقيين في الانتخابات المقبلة، وهذه النسبة لاتمثل رأي مجتمع" على حد قوله.وعن خسارة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري في الانتخابات، قال المطلك إنني "توقعت عدم فوز الجبوري وقد ابلغته بذلك وقتها"، مضيفا "قلت للجبوري اتمنى عليك ترك رئاسة البرلمان قبل الانتخابات".وأوضح "أنني رايت في وجود الجبوري برئاسة البرلمان خسارة له ولنا"، لافتا الى أن "هناك جوا شعبيا وحزبيا ضده، وكنت شبه متاكد انه سيقال ورغبت بحفظ وضعه لان يستقيل قبل اقالته".

واعتبر المطلك أن "السيد مقتدى الصدر وهادي العامري لعبا دورا في اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتشكيل الحكومة"، مستدركا "لكن القرارلم يكن قرارهم لوحدهم".

وكشف أن "أناسا يستمدون معلوماتهم من ايران ابلغوني قبل ثلاثة سنوات، حينما كنت في بيروت، بضرورة التواصل مع عبد المهدي لانه سيكون رئيس وزراء المرحلة القادمة".