القبض على ثمانية مطلوبين في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في الديوانية وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متهمين بسرقة منازل المواطنين".
واضاف ان "دوريات مركز السنية وعفك والشامية القت القبض على 6 متهمين وحسب مذكرات أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء كونهم مطلوبين بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تخص النصب والاحتيال".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية، خلال عمليات دهم وتفتيش تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.
واضاف ان "دوريات مركز السنية وعفك والشامية القت القبض على 6 متهمين وحسب مذكرات أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء كونهم مطلوبين بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تخص النصب والاحتيال".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية، خلال عمليات دهم وتفتيش تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.
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