اخماد الحريق الذي اندلع في الشعب

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق محال بيع المواد الغذائية في الثريدات ضمن منطقة الشعب ببغداد".

واضاف ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".



افاد مصدر في الشرطة، اليوم الاثنين، بأن حريقا اندلع في محال تجارية بمنطقة الشعب شمالي بغداد.