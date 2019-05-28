وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق محال بيع المواد الغذائية في الثريدات ضمن منطقة الشعب ببغداد".
واضاف ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
افاد مصدر في الشرطة، اليوم الاثنين، بأن حريقا اندلع في محال تجارية بمنطقة الشعب شمالي بغداد.
واضاف ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
افاد مصدر في الشرطة، اليوم الاثنين، بأن حريقا اندلع في محال تجارية بمنطقة الشعب شمالي بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر اخماد الحريق الذي اندلع في الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.