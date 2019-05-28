الشرطة الفرنسية توقف جزائريا مشتبها به في تفجير بمدينة ليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الفرنسية، الإثنين، اعتقال شاب جزائري يبلغ من العمر 24 عاما، فضلا عن والديه وأحد أقربائه، للاشتباه بأنه مرتكب الاعتداء بطرد مفخخ في ليون، ما أدى إلى جرح 13 شخصا.



وقبل أيام، قالت مصادر بالشرطة الفرنسية ورئيس بلدية المدينة دينيس بروكلييه، إن المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار.





وكان مسؤولون بوزارة الداخلية قالوا في بادئ الأمر إن 8 أشخاص أصيبوا لكن مصادر بالشرطة قالت، في وقت لاحق، إن المصابين 13 دون إصابات خطيرة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.