مقتل 18 مدنيا في قصف جوي بإدلب السورية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 18 مدنياً على الأقلّ، بينهم 6 أطفال، في غارات جوية شنتّها قوات النظام السوري، الإثنين، على محافظة إدلب، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ "18 مدنياً بينهم 6 أطفال قتلوا في ريف محافظة إدلب"، وأوضح عبد الرحمن أن 10 من القتلى سقطوا في مدينة أريحا وحدها في ريف إدلب الجنوبي.
وكان قصف الطيران السوري أوقع 12 قتيلاً مدنياً أمس الأحد في المناطق نفسها، بحسب المرصد السوري.
وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل إرهابية في أجزاء من محافظات مجاورة، وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين القوات السورية والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.
وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر/أيلول الماضي، ونشرت تركيا العديد من نقاط المراقبة، لرصد تطبيق الاتفاق، إلا أن قوات النظام صعّدت، منذ فبراير/شباط الماضي، وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق، ودعم الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة.
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