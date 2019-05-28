"الأمة السوداني": حققنا مكاسب كبيرة بالحوار مع"العسكري"

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/5/28 12:28 صباحا بتوقيت أبوظبي
الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني
قال حزب الأمة السوداني المعارض، الإثنين، إنه تم تحقيق مكاسب كبيرة خلال جلسات الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأكد القيادي في حزب الأمة السوداني صديق صادق المهدي، أن الحزب لم يعرض نفسه بديلاً لقوى الحرية والتغيير في تمثيل شعب السودان، وتابع قائلًا "نحن عنصر أساسي فيها".
وأضاف صديق صادق المهدي، أن التصعيد الذي تقوم به قوى الحرية والتغيير في الوقت الراهن ليس في وقته، مؤكدا أن كل وسائل الإضراب والتصعيد في يدنا متى ما رأينا تنفيذها ضروريًا.
وشهد الأسبوع الماضي تجدد الخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان حول تشكيل السلطة الانتقالية.
ومع انسداد أفق التفاوض وتعليق جلسات الحوار الثنائي بين الجانبين منذ الإثنين الماضي لجأ الطرفان إلى التلويح بخطوات تصعيدية في مواجهة الآخر، في محاولة كسر جمود المحادثات.
وفي الوقت الذي بدأت "قوى الحرية والتغيير" ترتيبات فعلية للإضراب السياسي وصولا لعصيان مدني شامل، لوح المجلس العسكري الانتقالي بإجراء انتخابات مبكرة حال تعثر التوصل لاتفاق مع قادة الاحتجاجات بشأن السلطة الانتقالية.
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