تعيين أميرال فرنسي رئيسا للقيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/5/28 01:13 صباحا بتوقيت أبوظبي
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي
قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الإثنين، إنه تم تعين الأميرال الفرنسي إيرفيه بليجان مديرا عاما لرئاسة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من مايو/أيار 2020.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة "ترحب فلورانس بارلي بخيار رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" الذي "يؤكد الثقة التي يمنحها شركاؤنا الأوروبيون وعلى الاعتراف بالخبرة العسكرية الفرنسية".
وسيخلف الأميرال الفرنسي نهاية مايو/أيار 2020 الجنرال الفنلندي إيسا بولكينن وهو حاليا معاون قائد القيادة البحرية في حلف شمال الأطلسي.
وبعد الجنرال جان بول بيروش في 2004 سيكون بليجان ثاني عسكري فرنسي يتولى هذا المنصب الذي تم إنشاؤه عام 2001 للتخطيط الاستراتيجي للعمليات العسكرية للاتحاد مثل مهمات التدريب الأوروبية في مالي أو جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتساعد رئاسة الأركان الأوروبية أيضا على تحديد الحاجات العسكرية الأوروبية من العدة والعتاد.
وقالت وزارة الجيوش "يأتي هذا الانتخاب في وقت تواجه فيه رئاسة أركان الاتحاد الأوروبي تحديات عديدة لترسيخ مبادرات أوروبا الدفاع في مجال القدرات وأيضا في المجال العملاني".
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