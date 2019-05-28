رجل الأعمال التونسي نبيل القروي يعلن ترشحه للرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رجل الأعمال التونسي نبيل القروي في حوار على قناته الخاصة "نسمة" اعتزامه الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 نوفمبر/تشرين الأول 2019.

قال القروي: إن "تنامي مستوى الفقر في فترة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وصلت لمرحلة من (البؤس)، وبإمكاننا تغيير الواقع". وأضاف أنه سيخوض أيضا الانتخابات التشريعية المقررة 6 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل من خلال قائمة مستقلة عن كل الأحزاب". Advertisements ويُعرف نبيل القروي بمعارضته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ولحزب "تحيا تونس"، خاصة بعد قرار إغلاق قناته في 25 أبريل/نيسان الماضي، ويترأس جمعية "خليل تونس" وهي جمعية مختصة بالعمل الخيري بدأت نشاطها عام 2017 . وحصل القروي على المرتبة الأولى في نسب رضا التونسيين بحسب نتائج استطلاعات الرأي أجرتها شركة "سيغما كونساي" الخاصة خلال مايو/أيار الجاري. وحتى مساء الإثنين، أعلن شخصان نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس وهما أستاذ القانون الدستوري والأكاديمي قيس سعيد، ورجل الأعمال التونسي نبيل القروي، وسط توقعات بأن تعلن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ترشحها للرئاسية في الأيام المقبلة.

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