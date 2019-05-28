شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف: خامنئي حرّم الأسلحة النووية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

زعم وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف اليوم (الاثنين) أن نظامه لا يسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيراً أن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي حظرها في فتوى.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر: «خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحظرها».