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18 قتيلاً بغارات للنظام السوري على إدلب

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

قتل 18 مدنياً على الأقل بينهم خمسة أطفال، اليوم (الاثنين) في غارات جوية لقوات النظام السوري استهدفت محافظة إدلب، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: أن تسعة من القتلى من بينهم ثلاثة أطفال سقطوا في مدينة أريحا وحدها في ريف إدلب الجنوبي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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