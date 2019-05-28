شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ إسرائيلي يصيب محافظة القنيطرة المحتلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عواصم) قالت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد اليوم (الاثنين) إن صاروخاً إسرائيلياً أصاب محافظة القنيطرة السورية المحتلة، مما أدى إلى وقوع جرحى وإصابة آلية عسكرية. فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد اليوم (الاثنين) إن صاروخاً إسرائيلياً أصاب محافظة القنيطرة السورية المحتلة، مما أدى إلى وقوع جرحى وإصابة آلية عسكرية. فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار.

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