شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي لدى اليمن: ندعم جهود السلام واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، دعم بلاده لليمن ولجهود السلام واستعادة الدولة وعودة مؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار. أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، دعم بلاده لليمن ولجهود السلام واستعادة الدولة وعودة مؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، اليوم (الاثنين)، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال البرلماني، ومستجدات الأوضاع الجارية في اليمن.



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