شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان النمساوي يسحب الثقة من الحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فيينا)

وافق أعضاء البرلمان النمساوي على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة المستشار المحافظ زيباستيان كورتس، اليوم (الاثنين)، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد، بوصفها حكومة مؤقتة في أعقاب فضيحة تسجيل مصور.

وأيّد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليميني المتطرف الذي كان مُتحالفاً مع حزب كورتس حتى أسبوع مضى، عندما تورط زعيمه في فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعلياً حكومة أقلية.

ويتعين على الرئيس النمساوي الآن تعيين مستشار جديد لتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى بتأييد البرلمان، حتى إجراء الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في سبتمبر.