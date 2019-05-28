شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: لن نغلق باب التفاوض.. ويجب إشراك الجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، أن هناك قوى «تهندس» للفتنة في البلاد، وأن «ثمة قوى تسعى للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير».

وأشار دقلو المعروف بـ«حميدتي» في كلمة ألقاها أمام قوات الشرطة في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الاثنين)، إلى أن «هناك دولا وقوى تقف مع خصوم المجلس العسكري الانتقالي».

Advertisements

وأعلن دقلو أن المجلس العسكري لن يقفل باب التفاوض مع المعارضة، قائلا: «لن نقفل باب التفاوض لكن يجب أن تشارك في التفاوض كل مكونات الشعب السوداني».

وقال دقلو: «مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا فيها»، معربا عن استعداد المجلس تكوين حكومة مهمتها الأساسية التحضير لانتخابات في البلاد.

ولفت إلى أن «المجلس العسكري شريك والآخرون يريدون لنا أن يكون حضورنا رمزيا»، وأضاف: «خصومنا يريدون أن نسلمهم الحكم ونعود إلى الثكنات، ورغم ذلك لم يتركونا».

وشدد على أن «يد القانون لن يسلم منها أي فاسد»، مؤكداً أن المجلس العسكري «لديه القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان». وقال: «والله لن نسلم البلاد إلا لأياد أمينة».