10 آلاف سلة رمضانية سعودية في الضفة الغربية وغزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الضفة الغربية، غزة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه الرمضاني لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية رمضانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتلبي السلة الغذائية الواحدة احتياجات الأسرة الأساسية اللازم توفرها في كل منزل، خاصة مع ما يواجهه الأشقاء الفلسطينيون من مشاكل في الأمن الغذائي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة.

Advertisements

وأكد المركز أن العمل ما زال جاريا لتقديم وجبات إفطار الصائم والبالغة 34 ألف وجبة طيلة أيام شهر الصوم الفضيل، وذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين كافة.

وواصل المركز توزيع السلال الرمضانية لصالح اللاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، حيث وزع 2,000 سلة رمضانية في مخيم ليدا رقم (24) ومخيم محسني رقم (26)، استفاد منها أكثر من 10,000 لاجئ لتلبية المتطلبات الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة خلال رمضان المبارك.

وكثف المركز توزيع السلال الغذائية والوجبات في لبنان والصومال وأغلب محافظات اليمن، ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.