حفيد موسوليني يفشل في انتخابات البرلمان الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أخفق كايو جوليو سيزار موسوليني، ابن حفيد الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني في الفوز بمقعد في البرلمان الأوروبي.

وخاض موسوليني (51 عاما) الانتخابات أمس الأول ضمن حزب أشقاء إيطاليا اليميني الذي فاز بـ 6.5% من الأصوات. وقال متحدث باسم موسوليني إنه فاز بـ 21400 صوت في دائرة انتخابية بجنوب إيطاليا، وهذا ليس كافيا لشغل مقعد في البرلمان الأوروبي. كما لم تتمكن ابنة حفيد موسوليني اليساندار من الفوز بمقعد في الانتخابات أيضا. وكانت اليساندرا عضوة في حزب إلى الأمام إيطاليا الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وكان برلسكوني (82 عاما) ضمن المرشحين الفائزين. وتعهد باستخدام مقعده في برلمان الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التكامل الأوروبي في مواجهة التهديد الجيوسياسي المتزايد من جانب الصين.