استنكار أممي للهجوم على مدنيين بطرابلس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيويورك

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق بشأن سلسلة الحوادث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في العاصمة طرابلس وما حولها، واختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة من حي قصر بن غشير في طرابلس.

وتحدثت البعثة في بيان عن انشغالها أيضا بشأن الغارة الجوية التي استهدفت مجمع ريكسوس في طرابلس، وهي منشأة مدنية تقع في منطقة مأهولة بالسكان استخدمها أعضاء مجلس النواب للاجتماعات، وقالت البعثة إن «قصف الأهداف المدنية واختطاف المدنيين، بمن في ذلك الفاعلون السياسيون، يبعث رسالة مناهضة للديمقراطية مثيرة للقلق».

وأضافت أن الهجمات ضد الطواقم الطبية تثير القلق البالغ، بما في ذلك وقوع هجومين على سيارتي إسعاف تقلان طواقم طبية.