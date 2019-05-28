المجلس الانتقالي السوداني يلوح بخيارات عديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لوح الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان باتخاذ «كثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان».

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» أمس عنه القول «التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك لكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان».

وقال في محاضرة لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية «عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم».

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ولفت إلى أن «المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كل ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد».

يشار إلى أن المجلس العسكري يجري محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات تواجه عقبات.

وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام خلال اليومين القادمين للضغط على المجلس العسكري، وذلك بعد وصول مفاوضاتها مع المجلس بشأن تشكيل «مجلس السيادة» إلى طريق مسدود.

على صعيد آخر، وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أمس إلى جوبا، حيث التقى الرئيس سلفا كير ميارديت، في أول زيارة إلى جنوب السودان منذ توليه رئاسة المجلس العسكري في الشهر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.