الانقلابيون يحفرون الخنادق والأنفاق ويلغمون الشوارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أفشلت القوات اليمنية المشتركة عددا من الهجمات، ومحاولات تسلل ميليشيات الحوثي الإيرانية على مواقعها بمدينة الحديدة ومديرية بيت الفقيه، ضمن سلسلة خروقات حوثية للهدنة الأممية في الحديدة في تحد للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة تم التصدي لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى وجرحى وتم تدمير آليات قتالية، ودفعت الميليشيات بتعزيزات وحشود من مسلحيها منها منصات صواريخ إلى محيط مديريتي التحيتا وحيس في محاولات للتقدم نحو مناطق من المدينة خاضعة لسيطرة القوات اليمنية المشتركة.
وفي السياق، تواصل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا حفر الخنادق والأنفاق وتفخيخها بالألغام والعبوات الناسفة داخل مدينة الحديدة بما يهدد حياة المدنيين، ويؤكد إصرارها على نسف اتفاق السويد.
وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن وحدات استطلاع حراس الجمهورية رصدت جرافات تابعة للميليشيات الحوثية تحفر أنفاقا وخنادق خلف معسكر الدفاع الساحلي ومحيط جولة الحلقة جهة حي 7 يوليو في شارع الخمسين، ورصدت وحدات الاستطلاع مطلع الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا للميليشيات الحوثية في حفر خنادق وأنفاق شمال شرق المطار، وتلغيمها في شوارع وأحياء مدنية.
يشار إلى أن هندسة المقاومة المشتركة اكتشفت وفككت الاثنين الماضي نفقا تحت طريق عام في مدينة الحديدة مليئا بالبراميل المتفجرة وصواريخ حولتها الميليشيات الحوثية إلى ألغام تكفي لتدمير أحياء سكنية بكاملها في حال تفجيرها.
وفي جبهة الضالع تواصل القوات اليمنية المشتركة عمليات التقدم الميداني في عدد من الجبهات شمال وغرب قعطبة، وتمكنت القوات المشتركة من إلقاء القبض على عشرات الأسرى الحوثيين بينهم قيادات عسكرية بارزة.
وأطلقت ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا على مدينة الضالع جنوبي البلاد، وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش أن الصاروخ سقط في مكان خال من السكان بمنطقة الوعرة شمالي مدينة الضالع، دون أن يسفر انفجاره الذي دوى في الأرجاء عن سقوط أي ضحايا أو خسائر مادية.
وشهدت جبهتا كرش وحيفان معارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي عقب محاولة تسلل حوثية إلى مواقعها في جبهة طور الباحه حيفان تكبدت فيها الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة.
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تستغل الزكاة لجلب مقاتلين جدد والدفع بهم إلى جبهات القتال
- قناص حوثي يصيب امرأة بجروح بالغة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة
- ميليشيات الحوثي الإرهابية تقيم أمسيات وندوات طائفية في سجونها
- المديرة التنفيذية لمنظمة الأمومة والطفولة «يونيسف»، هنريتا فور: لم يعد هناك مكان آمن للأطفال في اليمن
- الميليشيات تقتحم منزل المحلل السياسي ووكيل وزارة الإعلام بالعاصمة صنعاء الدكتور نجيب غلاب وتنهب كل ما فيه.
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