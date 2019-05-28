إمام الحرم المكي سابقا: فصل الرجال عن النساء في الصلاة "وسوسة"

دعا إمام الحرم المكي سابقا، عادل الكلباني، إلى عدم فصل الرجال عن النساء بساتر خلال الصلاة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن يحدث في عهد النبي محمد، وتطرق أيضا إلى قضية مناداة المرأة باسمها، مشيرا إلا أن نساء اليوم لسن بأكرم من زوجات الرسول والحلفاء الراشدين.

وقال الكلباني عبر قناة SBC السعودية إن الرسول لم يقل بوجوب فصل الرجال عن النساء بساتر، ووصف هذه العملية بأنها ناتجة عن "الوسوسة" حتى في الصلاة.

وأشار إمام الحرم المكي سابقا إلى ان فصل الرجال عن النساء في الصلاة لم يكن شائعا في عهد الرسول والخلفاء الراشدين.

وتطرق الكلباني إلى قضية...