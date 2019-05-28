مسؤول سعودي: مستعدون للدفاع عن نفسنا وردع النظام الإيراني بكل حزم وقوة

أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الديبلوماسية سعود كاتب، أن "السعودية على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها وردع النظام الإيراني بكل حزم وقوة، إذا نشبت حرب في المنطقة"، مشددا على أن "النظام الإيراني بيده تجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامه بالقوانين والمواثيق الدولية، والكف عن الـتدخل في شؤون دول المنطقة ودعم الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، الأمر بيد إيران".
وشدد على أن "السعودية حريصة على أمن واستقرار المنطقة، ومدت يدها مرارا لإيران للسلام وعلاقات حسن الجوار، ولكن إذا اختارت إيران عكس ذلك، فالسعودية على أتم الاسـتعداد للدفاع عن نفسها وردع النظام الإيراني بكل حزم وقوة".
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