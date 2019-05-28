مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين في إعصار بولاية أوكلاهوما الأميركية

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين نتيجة ​إعصار​ دمر مناطق ببلدة صغيرة بالقرب من مدينة ​أوكلاهوما​ سيتي"، موضحةً ان "هذا الإعصار هو الأحدث في موجة من ​الطقس​ السيء المتوقع أن تستمر بعد اجتياحها ولايات السهول الوسطى الأسبوع الماضي بأعاصير مدمرة ورياح عاتية وعواصف رعدية ممطرة و​فيضانات​ واسعة النطاق".

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