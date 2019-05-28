مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين في إعصار بولاية أوكلاهوما الأميركية

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين نتيجة إعصار دمر مناطق ببلدة صغيرة بالقرب من مدينة أوكلاهوما سيتي"، موضحةً ان "هذا الإعصار هو الأحدث في موجة من الطقس السيء المتوقع أن تستمر بعد اجتياحها ولايات السهول الوسطى الأسبوع الماضي بأعاصير مدمرة ورياح عاتية وعواصف رعدية ممطرة وفيضانات واسعة النطاق".
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