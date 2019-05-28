أكد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ ان "​صفقة القرن​ أو صفقة العار ستذهب إلى الجحيم"، مشيراً إلى أنه "سيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل إلى الجحيم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عباس: صفقة القرن أو صفقة العار ستذهب إلى الجحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.