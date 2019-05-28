محكمة ‏الجنايات الكويتية حكمت بسجن ناشط أساء للإمارات 5 سنوات

أصدرت ​محكمة​ ‏الجنايات ​الكويت​ية حكما بسجن الناشط والمغرد، مساعد المسيليم، مدة 5 سنوات على خلفية قضية يتهم في إطارها بالإساءة إلى دولة ​الإمارات​ وغرامة 10 آلاف دينار، عن تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ والعيب بالذات الأميرية ونشر ​أخبار​ كاذبة وإساءة استعمال ​الهاتف​.

وأوضحت ​النيابة العامة​ أن "المتهم نشر عبارات من شأنها تعريض علاقة الكويت مع دولة صديقة للقطع، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "​تويتر​".