محكمة ‏الجنايات الكويتية حكمت بسجن ناشط أساء للإمارات 5 سنوات

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الناشط والمغرد، مساعد المسيليم، مدة 5 سنوات على خلفية قضية يتهم في إطارها بالإساءة إلى دولة الإمارات وغرامة 10 آلاف دينار، عن تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والعيب بالذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف.
وأوضحت النيابة العامة أن "المتهم نشر عبارات من شأنها تعريض علاقة الكويت مع دولة صديقة للقطع، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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