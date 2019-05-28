الخارجية الايرانية: ليست هنالك اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​، أنه "ليست هنالك اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع ​اميركا​"، نافياً "ما نقل عن مسؤول كويتي عن بدء مفاوضات بين ايران واميركا"، قائلا: "لا توجد اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة بين ايران واميركا".

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