دفاع روسيا: الجيش السوري قضى على 100 مسلح بصده هجوما للنصرة شمال حماة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "​الجيش السوري​ صد، اليوم الاثنين، هجوما واسعا لـ"​هيئة تحرير الشام​" على مواقعه شمال محافظة حماة وتمكن من ​القضاء​ على 100 مسلح"، مشيراً إلى أن "مسلحي هيئة تحرير الشام والتشكيلات المتحالفة معها شنوا ليلة 26 أيار 2019، هجوما على مواقع ​القوات​ الحكومية في منطقة بلدة كفر نبودة شمال محافظة حماة انطلاقا من اتجاهين بشكل متزامن".

وأوضحت أن "الهجوم على مواقع القوات الحكومية جاء بمشاركة حوالي 450 مسلحا و7 دبابات و5 آليات مشاة عسكرية و12 ​سيارة​ رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل"، مضيفة: "أن الهجوم مدعوما بـ 3 راجمات للصواريخ"، مشيرةً إلى أنه "قضت القوات الحكومية للجمهورية العربية السورية، خلال معركة الدفاع هذه، على 3 دبابات وراجمتين للصواريخ ومركبة مشاة قتالية و6 سيارات رباعية الدفع محملة برشاشات وكذلك نحو 100 مسلح".