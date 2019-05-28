أردوغان يهنئ رئيس الحكومة الجديدة في جمهورية شمال قبرص التركية

أعلنت جمهورية شمال ​قبرص التركية​، تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، ترأسها أرسين تتار. وعقب الإعلان عن ​تشكيل الحكومة​، أجرى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ اتصالاً هاتفياً مع "تتار" هنأه فيها على تسلمه منصبه الجديد رسمياً. كما هنأ أردوغان نائب الرئيس ووزير الخارجية في الحكومة نفسها قدرت أوزارساي. وتخلل الاتصال الهاتفي بين الجانبين، تباحث العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في ​البحر المتوسط​. هذا وتسلم أرسين تتار، رئيس حزب "الوحدة الوطنية" في جمهورية شمال قبرص التركية، الأربعاء الماضي، مهام منصب رئيس الحكومة الائتلافية الجديدة من سلفه، طوفان أرهُرمان رئيس الحزب "التركي الجمهوري"، الذي قدم استقالته في 9 أيار الحالي.

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