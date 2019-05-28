مسؤول فلسطيني: عباس يرأس وفد فلسطين في قمة مكة المرتقبة

لفت مستشار الرئيس ال​فلسطين​ي للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي إلى أن "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ يعتزم رئاسة وفد فلسطين في ​القمة العربية​ الطارئة، المقررة الخميس المقبل ب​مكة المكرمة​، والتي دعت إليها ​السعودية​"، مشيراً إلى أنه "فيما يتعلق بالقمة، ف​القضية الفلسطينية​ هي الملف الرئيسي على جدول أعمالها، والتي ستؤكد رفض جميع الإجراءات التي اتخذتها ​واشنطن​"، مضيفاً: "قرار مقترح من دولة فلسطين إلى القمة برفض "​صفقة القرن​" وتبعاتها".

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