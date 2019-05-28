المجلس العسكري بالسودان: نعمل تقريب وجهات النظر بيننا وبين "الحرية والتغيير"

أفاد المتحدث باسم ​المجلس العسكري​ في ​السودان​ الفريق شمس الدين كباشي بأن "اللجان السياسية المشتركة مع قوى "الحرية والتغيير" مستمرة في عملها"، مشيراً إلى أن "​اللجان المشتركة​ تعمل على تهيئة الأجواء لتقريب وجهات النظر بين المجلس وقوى "الحرية والتغيير".

وكانت قد لفتت قوى "الحرية والتغيير" السودانية في بيان لها إلى "اننا طالبنا بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي والمجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي"، مشيرة إلى أن "الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما نتوافق عليه".

وأكدت أنه "لا مشكلة لدينا مع ​المؤسسة العسكرية​ أو أشخاص المجلس العسكري"، مشيرة إلى أنه "في حال رفض مطالبنا سنلجأ للعصيان المدني والتصعيد"، مشددةً على أن "الاضراب قائم حتى اللحظة طالما لا يوجد اختراقات".