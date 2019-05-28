الجيش: العدو الإسرائيلي اقدم على رمي رمانتين دخانيتين إلى داخل الأراضي اللبنانية

اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان، انه بتاريخه الساعة 19.35، أقدم العدو الإسرائيلي على إلقاء قنبلتين دخانيتين داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة بوابة فاطمة حيث كان يتجمع عدد من الشبان من دون إصابات.
وحضرت دورية من الجيش اللبناني الى المكان وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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