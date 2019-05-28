الجيش: العدو الإسرائيلي اقدم على رمي رمانتين دخانيتين إلى داخل الأراضي اللبنانية

اعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان، انه بتاريخه الساعة 19.35، أقدم العدو الإسرائيلي على إلقاء قنبلتين دخانيتين داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة ​بوابة فاطمة​ حيث كان يتجمع عدد من الشبان من دون إصابات.

وحضرت دورية من ​الجيش اللبناني​ الى المكان وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.