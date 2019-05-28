المنار: ماعثر عليه في بلدة النميرية في جنوب لبنان "بقايا قذيفة B7 مجهولة المصدر"

افادت قناة "المنار" ان ما عثر عليه في بلدة النميرية في ​جنوب لبنان​ "بقايا ​قذيفة​ B7 مجهولة المصدر". وكان مصدر امني تحديث لـ"النشرة" عنطوق امني حول مكان الانفجار الذي حصل في وادي النميرية.

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