رئيس مطار بيروت الدولي: ايرادات المطار تصل الى 350 مليون دولار سنويا لا يستفيد منها بشيء

اشار رئيس ​مطار ​بيروت​ الدولي ​فادي الحسن​ الى ان "ايرادات ​مطار بيروت​ الدولي تصل الى 300 و350 مليون دولار سنويا تذهب الى ميزانية الدولة، ولا يستفيد المطار منها بأي شيء".

واعتبر الحسن في حديث تلفزيوني، انه "منذ العام 1997 اي سنة افتتاح المطار لم يتم اجراء اي تحسينات عليه"، ولفت الى ان "هناك مطالبة بـ200 مليون دولار لتطوير المطار، الا ان ​مجلس الوزراء​ وافق على 18 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار لتوسعة لاجراء عملية التوسعة".