نفت مصادر مقربة من ​الرئاسة اللبنانية​ بشكلٍ قاطع عقد اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها. وأكدت المصادر لقناة "​الميادين​" اللبنانية القريبة من "​حزب الله​"، وبثها موقعها الإلكتروني، إن "الكلام المنسوب إلى مسؤولين لبنانيين يأتي في إطار التشويش على الموقف اللبناني الموحد بشأن ​ترسيم الحدود​ البرية والبحرية". وأضافت: "لم يحصل أيّ اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الرئاسة اللبنانية للميادين: لم يحصل أيّ اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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