البعريني: على وزيرة الداخلية أن تسهل أعمال وسير الشاحنات النظامية

اشار النائب ​وليد البعريني​ خلال كلمة له في إفطار رمضاني في ​بلدة الحويش​، الى اننا "مسؤولين ولن نجر أحدا إلى الويلات وعلينا أن ندرس أي تحرك مطلبي، فالغوغائية لا تنفع وطبعا سنتحرك عندما يحين الأمر ، وهنا أتطرق لأزمة سائقي ​الشاحنات​ المتوقفة أعمالهم، وأتوجه الى معالي وزيرة الداخلية والبلديات بأن تسهل أعمال وسير الشاحنات النظامية والتي تعمل وفق القانون وأن لا تقطع أرزاق الناس، ومن يخالف القانون فلتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة".

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