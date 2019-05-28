الرسالة للاسعاف الصحي أطلقت العمل في مركز محمود فقيه التطوعي في النبطية

أطلقت جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي" العمل في مركز "الشهيد القائد ​محمود فقيه​ التطوعي" ب​النبطية​، خلال إفطار أقيم في المركز حضره رئيس ​اتحاد بلديات الشقيف​ ​محمد جابر​، رئيس صندوق التعاضد نور عطوي، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، مفوض عام الجمعية علي عباس، مفوض ​الجنوب​ في كشافة الرسالة الإسلامية جمال جعفر وأعضاء المفوضية، عضو الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" باسم لمع، عائلة محمود فقيه وعائلة الشهيد المسعف هادي كحيل، اعضاء قيادة إقليم الجنوب حسن سلمان وجلال حيدر، وهيئات بلدية واختيارية واجتماعية ومندوبين عن الجمعيات الصحية.

وتحدث مفوض عام ​جمعية الرسالة​ للاسعاف الصحي فشدد على "ضرورة تفعيل العمل التطوعي للشباب والانخراط في مجال العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والإسعاف"، وقال: "نعيش اليوم اجواء ​شهر رمضان​، شهر الجهاد والعبادة. ونعيش أيضا ذكرى التحرير عام 2000، هذه المحطة التاريخية التي تحققت بشهادة ابنائنا وعزمهم وتمسكهم بخطهم الحسيني وبخط الامام المؤسس السيد ​موسى الصدر​ الذي علمنا ان نقاتل عدونا بكل قوة، مهما كان سلاحنا وضيعنا لان الارادة والصمود هما الاساس للانتصار الذي كرس المقاومة في اساس المعادلة لحماية الوطن وصونه".

وسلم عباس درعا تذكارية إلى عائلتي فقيه وكحيل عربون وفاء وتقدير باسم الدفاع المدني.

وفي الختام، التقطت صورة تذكارية مع قادة الدفاع المدني.