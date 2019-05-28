شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع قانون الغارمات المقدم إلى البرلمان فى 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونرصد أبرز ما جاء فى أحد مشروعات القوانين والخاصة بالنائبة اليزابيث شاكر، كالتالى :
- نص على أن تُستبدل العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة
- ويكون ذلك بناء على رأفة القاضى وتقديره وفى جهات بعيدة عن السجن.
- ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.
- وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقًا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
- يطبق هذا النص لمرة واحدة حتى لا يخلق نوعًا من أنواع التعمد لعدم الدفع.
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