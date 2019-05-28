وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو، الاثنين: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية".
وأضاف: "سنبرم اتفاقا" مع طهران.
وكان ترامب قد حذر إيران في وقت سابق، وبشدة، من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة.
وقال في تغريدة في الأسبوع الماضي: "إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية"، وأضاف موجها كلامه للمسؤولين الإيرانيين "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا تسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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