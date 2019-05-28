ترامب: لا تسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو، الاثنين: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية".

وأضاف: "سنبرم اتفاقا" مع طهران.

وكان ترامب قد حذر إيران في وقت سابق، وبشدة، من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة.

وقال في تغريدة في الأسبوع الماضي: "إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية"، وأضاف موجها كلامه للمسؤولين الإيرانيين "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".