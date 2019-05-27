شكرا لقرائتكم خبر عن 72 مليار جنيه حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلغ الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية فى خطة الحكومة للعام المالى 2019/2020 نحو 72 مليار جنيه بنسبة 6.2 من الاستثمارات الكلية. ووفقا لتقرير مقدم من وزارة التخطيط، فإن استثمارات الهيئات الاقتصادية تشمل الهيئات التى تقدم خدماتها العامة بمقابل مادى ويتوفر لديها موارد ذاتية للتمويل مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية المساحية وهيئة المجتمعات العمرانية. وتتركز هذه الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والنقل وقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وقناة السويس. Advertisements وأوضح التقرير أن هذه الهيئات تعتمد بصفة رئيسية على مواردها الذاتية والتى تبلغ 40 مليار بنسبة 56% من جملة احتياجاتها التمويلية. فى حين أنها تعتمد على القروض بنحو 11,9مليار جنيه بنسبة 16,5% وتساهم الخزانة العامة بنحو 10,6مليار جنيه .

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