شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تواصل مناقشة قانون المرور عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعتها المزمع عقدها عقب عيد القطر، وبالتزامن مع عودة البرلمان للانعقاد بدءاً من 9 يونيو، مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية.
ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء.
كما تقوم فلسلفة القانون الجديد على الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
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