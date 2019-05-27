شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تناقش تعديل قانون المنظمات النقابية.. ونائب: إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بعد عيد الفطر.

وأضاف "أبو خضرة"، لـ"الخليج 365"، أن التعديل فى صالح الكيانات النقابية ويسهل إجراءات تشكيل اللجان والاتحادات النقابية العمالية والنقابات.

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جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

كما نصت التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.