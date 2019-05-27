شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب التركى يواصل إعطاء دروسا قاسية لحزب أردوغان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الشعب التركى إعطاء دورسا قاسية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، بعد مشاركة مئات الآلاف من المواطنين الأتراك فى حملة تبرعات لدعم مرشح الشعب الجمهورى التركى المعارض، أكرم إمام أوغلو فى انتخابات اسطنبول المقبلة.

وقالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إنه شارك أكثر من نصف مليون شخص في حملة التبرعات التي أطلقها أكرم إمام أوغلو بعدما لم يحصل على دعم من الخزانة لأجل انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى التي سيتم إعادتها الشهر المقبل، حيث قدم 523 ألف و119 شخصًا الدعم لحملة تبرعات إمام أوغلو الذى أقالته اللجنة العليا للانتخابات من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

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ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن نائب رئيس الشؤون الإدارية والمالية بحزب الشعب الجمهوري، أردال باكتاش، تأكيده مواصلتهم المسيرة بدون الحصول على مساعدات الخزانة في هذه الانتخابات التي تم إلغائها دون مبررات قانونية قائلاً: انطلقت الحملة في التاسع من مايو، وتلقت الحملة تبرعات من الأتراك في العديد من الدول بالخارج وبالداخل، موضحا أن الحملة تلقت غالبية تبرعاتها من الشباب والعاطلين عن العمل، مفيدا أن إيصالات التبرع تعكس تحول الحملة إلى منصة يعبر خلالها المواطنون عن موقفهم من الظلم.