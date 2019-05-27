شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب مؤسسات الدولة بالتوعية ضد مخاطر الزواج المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المؤسسات الدينية ممثلة فى الأزهر والأوقاف والكنيسة، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات الدولة المختلفة، إلى تكثيف حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر.

وقال "حمروش"، فى تصريح له، إنه يجب التوعية بالمساجد والكنائس والمدارس والجامعات بأضرار الزيادة السكانية وأضرار وخطورة الزواج المبكر وزواج القاصرات، والتوعية بأثارها السلبية على المجتمع.

وأضاف "حمروش"، أنه يجب تغليظ العقوبة من خلال تشريع جديد على أولياء الأمور والمأذونين ومن يشارك فى الزواج المبكر، لمنع هذه الظاهرة، مشددا على أن التوعية ضرورية، وأنه لابد أن يدرك الجميع أن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على تحقيق التنمية.

وطالب أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة خطر الزيادة السكانية الذى لا يقل عن خطر الإرهاب.