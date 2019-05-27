تحريات أولية تنفي الشبهة الجنائية في لغز العثور على جثة عامل داخل منزله بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بالقرية، وأبلغوا قوات الشرطة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ أهالي في قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ، انبعاث رائحة كريهة، من مسكن "مصطفي.م" 45 سنة، عامل زراعي، وعندما فتحوا المنزل وجدوا جثته في حالة تعفن.

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أخطر الأهالي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بالحادث، وبدوره أرسل إخطارًا للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كشفت جهود فريق البحث بقيادة العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفي كان يعيش بمفرده لأن زوجته وأبنائه تركوا المسكن عقب إصابة رب الأسرة بمرض الصرع.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.