محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (أ ش أ)
أكد مستشار النمسا المنتهية ولايته سباستيان كورتس أن النمسا تعيش حاليا فترة صعبة ومليئة بالتحديات.
وقال كورتس - في أول تعليق له اليوم الاثنين عقب قرار البرلمان النمساوي سحب الثقة من حكومته - إن اللجوء الى الانتخابات المبكرة هو أمر لم يكن يتمناه، ولكن فرضته الظروف والتطورات السياسية.
وأضاف كورتس أن فضيحة "ابيزا " التي تورط فيها حزب "الحرية" الشريك في الائتلاف الحكومي أظهرت وجها قبيحا للسياسيين الذين يسيئون استغلال السلطة ولا يتورعون عن ارتكاب وقائع الفساد وهو ما جعل استمرار حزب "الحرية" في الائتلاف الحاكم بمثابة المهمة المستحيلة.
وأوضح كورتس أن الحكومة المؤقتة التى شكلها عقب الفضيحة وضم فيها عددا من الخبراء كانت تتمتع بتأييد الرئيس الكسندر فاد دير بيلين وعدد كبير من المواطنين والسياسيين ولكن الحزب الاشتراكي لجأ إلى تصفية الحسابات السياسية وأسقط الحكومة عمدا وانتقاما من مواقف سياسية سابقة فى تصويت البرلمان اليوم.
وكان البرلمان النمساوي قرر مساء اليوم سحب الثقة من حكومة المستشار سباستيان كورتس بعد اتفاق حزبي الاشتراكي والحرية على التصويت ضد الحكومة المؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سحب الثقة منه.. مستشار النمسا: تعرضت لمؤامرة حزبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.