القوات العراقية تدمر مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ)

أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة العراقية اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، عن تطهير أحد أهم ملاذات تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي كان يستغله للإيواء وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على طول الشريط الرابط بين قضاء الدبس وصولاً بقضاء الحويجة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن حربية في بيان قوله - إن:"قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وبالتنسيق مع الفرقة الثالثة والسادسة للشرطة الاتحادية ولواء 22 حشد شعبي محور الشمال واللواء 56 للحشد العشائري، وبإسناد طيران الجيش نفذت عملية أمنية أسفرت عن تحرير مناطق الغرة و محكور وفتح طريق الحمدونية - طويلعة ورفع 12 عبوة ناسفة وتدمير أربع مضافات لإرهاب داعش".

وأضاف اللواء حربية أن "هذه المناطق كانت تشكل خطر على المواقع النفطية في محيط قضاء الدبس وحقل باي حسن النفطي ومناطق الحويجة والدبس وتمثل منطقة مرور فلول داعش الإرهابي إلى مناطق قضاء مخمور وناحية سركران"، مشيرًا إلى أنه "الآن أصبحت محكمة ومغلقة بوجه اي تسلل الى مناطق كركوك الأخرى".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات ضد عناصر ومواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتمكن من قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم وتدمير انفاقهم ومضافاتهم التي يستخدموها منطلقا لاستهداف المناطق الأمنة.