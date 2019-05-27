العراق / صباح اليوم: الحكم بالإعدام على الداعشي من أصولٍ تونسيّة مصطفى المرزوقي... وهذا ما قاله أمام...

أصدرت محكمة في بغداد اليوم، الإثنين 27 ماي 2019، حكما بالإعدام على الفرنسي من أصول تونسية مصطفى المرزوقي لإنتمائه لتنظيم داعش

وقال القاضي أحمد محمد علي إن "الدلائل والإعترافات (...) تظهر أنه إنضم لتنظيم الدولة الإسلامية، وعمل في فرعهم العسكري، ونحكم بالإعدام شنقا بحسب القانون 4 إرهاب"، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"

وإستمرت جلسة إستماع المرزوقي ما يقارب الساعتين.

ومصطفى المرزوقي البالغ من العمر 37 عاما، خدم في الجيش الفرنسي بين عامي 2000 و2010 وفي أفغانستان عام 2009، حسب إعترافاته للقضاء العراقي.

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وأقام هذا الجندي السابق وهو من أصول تونسية، في مدينة تولوز (جنوب غرب فرنسا) التي خرج منها الجهاديان الفرنسيان فابيان وجان ميشال كلان اللذان تبنيا إعتداءات نوفمبر 2015. وقد قتلا جراء قصف جوي للتحالف الدولي في سوريا.

وخلال المحاكمة اليوم ، أقر المرزوقي إنه درس الشريعة والعسكر في الموصل بشمال العراق، وألقي القبض عليه من قبل قوات سوريا الديمقراطية في ماي 2018.

وأضاف المرزوقي الملقب في التنظيم الجهادي بـ"أبي عمران الفرنسي" أمام القاضي "أنا لست مذنبا بإرتكاب جرائم وعمليات قتل، بل مذنب أنني ذهبت هناك. أطلب السماح من العراقيين والسوريين وفرنسا وعائلات الضحايا".

وبدأ المرزوقي الجلسة متحدثا بالعربية بلكنة تونسية، غير أنه طلب في ما بعد مترجما، كما إنتدبت المحكمة محام من قبلها.