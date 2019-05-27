الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مواطنيها من السفر حاليا إلى سريلانكا نظرا للأوضاع الأمنية. وقالت بعثة دولة الامارات لدى جمهورية سريلانكا على حسابها الرسمي في "تويتر" تهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى سريلانكا وذلك نظراً للأوضاع الأمنية. سريلانكا وذلك نظراً للأوضاع الأمنية. ​كما دعت الخارجية الإماراتية المواطنين المتواجدين في سريلانكا التواصل مع بعثة الدولة في كولومبو في الحالات الطارئة. وفي 13 مايو/ آيار الجاري فرضت الشرطة السريلانكية حظر تجول على مستوى البلاد حتى الساعة الرابعة صباحا بعد مهاجمة حشود لمساجد. وحسب "رويترز" وسعت حكومة سريلانكا نطاق حظر تجول بعد هجمات على مساجد ومتاجر يملكها مسلمون في أسوأ اضطرابات منذ تفجيرات عيد القيامة التي نفذها إرهابيون وحجبت مؤقتا بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل لوقف محاولات التحريض على العنف.

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